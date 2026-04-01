ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೀಲಮಣಿ ತೆಗೆದು ಕೈ ಧರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌..! ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ

salman khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೀಲಮಣಿ ಧರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  ನೀಲಮಣಿ ಮಹತ್ವವೇನು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಏಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ  ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ನೀಲಮಣಿ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಲ್ಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನಿದರ ಮಹತ್ವವೆಂದು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹರಳನ್ನು ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಸಾಡೇಸಾಥಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ್ತು ನಂಬಲ್ಲ ಎಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಧರ್ಮಭೇಧವನ್ನೂ ಮೆರೆತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.. ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ನಂಟಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.   

ಸದ್ಯ ಸಲ್ಲು ಅವರು ವೇದಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮಣಿಯು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ "ಅಪರಾಜಿತ ನೀಲಂ" ಅಥವಾ "ನೀಲಮಣಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಕಲ್ಲು ಈ ಕರ್ಮ ಗ್ರಹದ ಸಾರವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.   

ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರದ್ದು, ಮಕರ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಕುಂಭರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗರ ಶನಿ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾಡೇಸಾಥಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.  

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೆಸ್‌ಲೈಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೆ ಸಕ್ಸಸ್‌ಗರ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ.  

Salman Khan blue sapphire ring Astrology benefits of blue sapphire Saturn Sade Sati effects Gemstones in Vedic astrology Salman Khan wore a neelamani ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೀಲಮಣಿ ಉಂಗುರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಮಣಿಯ ಮಹತ್ವ ಜೇಬಿನಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ನೀಲಮಣಿ

