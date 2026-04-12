ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಸಾಲ್ಟ್-ಪಾಟೀದಾರ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿದ ಮುಂಬೈ; ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ 18 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು

Phil Salt and Rajat Patidar: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಕೇವಲ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 71 ರನ್ (1 ಬೌಂಡರಿ, 9 ಸಿಕ್ಸರ್) ಸಿಡಿಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.ಆದರೆ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಬಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಾದ ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ (2 ವಿಕೆಟ್) ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅವರ ಸಮಯೋಚಿತ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 222 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 18 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು, ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದೆ.  

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 240 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. 

ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ (6 ಬೌಂಡರಿ, 6 ಸಿಕ್ಸರ್) ಸಿಡಿಸಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಅನುಭವಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (50 ರನ್) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿದರೆ, ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ (34) ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.

241 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (19 ರನ್) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ 'ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹರ್ಟ್' ಆಗಿ ಮೈದಾನ ತೊರೆದಿದ್ದು ಮುಂಬೈಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. 

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (33) ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (40) ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದರೂ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲು ವಿಫಲರಾದರು.

