ನಟಿ ಸಮಂತಾ 2ನೇ ಮದುವೆ.. ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!

ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವತಹ ಸಮಂತಾ ಅವರೇ ಮದುವೆಯಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಫ್ರಭು ಹಾಗೂ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಕ್ಷಣದ ಫೋಟೋ ಇದು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿವಾಹದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರು ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರ ಫೋಟೋ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ದಂಪತಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಮಂತಾ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಟ ನಾಗ್ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರ್ ಕೂಡ ಶಾಮಲಿ ಎನ್ನುವರನ್ನ 2015ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.