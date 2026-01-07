English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮದುವೆಯಾಗಿ 37 ದಿನಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ..ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ

Samantha announces good news after wedding : ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ 37ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಂತಾ ಹಾಗೂ ನಿಡಿಮೋರ್‌ ಜೊಡಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಏನು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಇಷ್ಟು ಬೇಗಾನಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
 
ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ "ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ..ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಮಂತಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು..ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಸುಂದರಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. 

ಬೃಂದಾವನಂ, ದೂಕುಡು, ಈಗ, ಸೀತಮ್ಮವಕಿತ್ಲೊ ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಚೆಟ್ಟು, ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ ಮುಂತಾದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ  ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಅದಾದ ನಂತರ ಮೈಯೋಸಿಟಿಸ್ ನಿಂದ ಬಳಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ಸಮಂತಾ ಈಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಸತತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೆಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಸತತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 37 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾ ಅವರು  ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ "ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ" ಕುರಿತು ನವೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ..

