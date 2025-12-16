English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ವಿವಾಹಿತ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ!

ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ವಿವಾಹಿತ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ!

Samantha Crush: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ನಟರೊಬ್ಬರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 
 
Samantha First Crush: ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.  

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡುಮೊರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಮಂತಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್‌ಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

"ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಾಯಕ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಟ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದರು.  

ಸಮಂತಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸಮಂತಾ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ʻದೂಕುಡುʼ, ʻಸೀತಮ್ಮ ವಕಿತ್ಲೋ ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಚೆಟ್ಟುʼ ಮತ್ತು ʻಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಂʼ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

