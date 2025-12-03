English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌..!

ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಜಿಮ್‌ ಮಾಡವುದು ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಜಿಮ್‌ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ 38ರ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಯುವತಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 
1 /5

ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಜಿಮ್‌ಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಈ ಫೋಟೋವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಈಗಲೂ ಹದಿನೆಂಟರ ಯುವತಿಯಂತೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಅವರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

2 /5

ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಟೋನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷರಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸ್‌ ಕಾಣುಂತೆ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಹೇಳುವಂತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಜಿಮ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಿಸ್ತು, ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

3 /5

ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಜಿಮ್ಮರ್‌ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣದ ಫೋಟೋ ಇದು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಾಂತ ಅವರು ಜಿಮ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಸ್ಲಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಮೆಂಟೇನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

4 /5

ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಸಮಂತಾ ಅವರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹ ದಣಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕ್ ವಿ‍ಶ್ರಾಂತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

5 /5

ಸಮಂತಾ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ವಂತೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಲಿದು ಬರುವುದರಿಂದ ಸುಂದರ ದೇಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್‌ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

