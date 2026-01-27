ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ..! ಹೊಸ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Samantha Ruth Prabhu : ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತೆಲುಗು ಯುವ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಮಂತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಅದರಂತೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮಂತಾ ನಿಡಿಮೋರು ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.