  • Kannada News
  • Photos
  ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ..! ಹೊಸ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ..! ಹೊಸ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Samantha Ruth Prabhu : ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
1 /5

ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತೆಲುಗು ಯುವ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.  

2 /5

ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.    

3 /5

ಸಮಂತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.  

4 /5

ಅದರಂತೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮಂತಾ ನಿಡಿಮೋರು ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.  

5 /5

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.   

