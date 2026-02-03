ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಏನಿದು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ ಕಥೆ? ಕೊನೆಗೂ ಲೀಕ್‌ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ ಕಥೆ

samantha farm house story: ಟಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಸಮಂತಾ ಯಾರೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಈಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳವಿದೆ.. ಆದ್ರೀಗ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗೋದಂತು ಕಂಡಿತಾ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಇದೀಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಥೆ ಏನು? ಸಮಂತಾಗೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಾರು? ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಸಮಂತಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು..ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಟಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ..
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ಸುರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾಳನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ಸುರೇಶ್ ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ದುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಅಲ್ಲುಡು ಸೀನು' ಚಿತ್ರವು ಸಮಂತಾಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ,ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಸಮಂತಾ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬದಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೀಡಿದ ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರೋದು..ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹುದು..