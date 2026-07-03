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ತೆಲುಗು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಮಂತಾ..! ಶಬ್ಬಾಶ್‌ ಎಂದ ಮಾಜಿ ಗಂಡನ ತಮ್ಮ

Written ByKrishna N K
Published: Jul 03, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:05 PM IST

Samantha Maa Inti Bangaram Collection : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅಭಿನಯದ ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಮಂತಾ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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83 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆ : ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 88.26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ‘ಅರುಂಧತಿ’ ಚಿತ್ರದ 70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

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10ನೇ ದಿನವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತು ಇತಿಹಾಸ : ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 10ನೇ ದಿನದಂದೇ ಇದರ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆ 78.71 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು. 2009ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹಾರರ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರ ‘ಅರುಂಧತಿ’ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡರು.

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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ : 9ನೇ ದಿನದಂದು 4.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೇ. 8.2 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು 5.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ 48.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆ 55.86 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. 12ನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದೇ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.

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ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾ ಕ್ರೇಜ್ : ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 10ನೇ ದಿನದಂದು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 22.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.  

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ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು : ಕೇವಲ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿ.ವಿ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ತ್ರಲಾಲ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಮತ್ತು ಹಿಮಂಕ್ ದುವ್ವುರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಹೊಗಳಿಕೆ : ಚೈತನ್ಯ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಸಹೊದರ ಅಖಿಲ್‌ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ‘ಲೆನಿನ್’ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ವೈಬ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದ್ದೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾತಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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