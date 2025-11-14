ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಸಮಂತಾ ಡೇಂಟಿಂಗ್‌ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..! ಈ ನಟರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರೇ

Samantha’s Dating History : ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
Samantha’s Dating History :‘ಯೇಮಾಯ ಚೇಸಾವೆ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಂತಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ದೂಕುಡು, ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ, ರಂಗಸ್ತಳಂ, ಮಹಾನಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಟಾಪ್ ಹೆರೋಯಿನ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರುಪೇರುಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಸಮಂತಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕಾರಣದಿಂದ. ‘ಜಬರ್ದಸ್ತ್’ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 2013ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ಮಾತುಗಳೂ ನಡೆದುವಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದರು.
ಸಮಂತಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ. ‘ಯೇಮಾಯೆ ಚೇಸಾವೆ’ ಚಿತ್ರದಾಗಲೇ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮದ ನಂತರ 2017ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮದೇ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದರು.
ಚೈತನ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಮುರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ‘ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್’ ಮತ್ತು ‘ಸಿಟಾಡೆಲ್’ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ರಾಜ್-ಡಿಕೆ ಜೋಡಿಯ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಈ ಗಾಸಿಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.