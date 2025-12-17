English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪವಾಡ! 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..

100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪವಾಡ! 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..

Samsaptak Rajyoga: 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
1 /13

Samsaptak Rajyoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಏಳನೇ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2025 ರಂದು, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.   

2 /13

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.   

3 /13

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.   

4 /13

2026 ರಿಂದ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  

5 /13

ಸೂರ್ಯನ ಅಧಿಪತಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ  ಸಂಸಪ್ತಕ  ರಾಜಯೋಗವು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.  

6 /13

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.  

7 /13

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೇವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.   

8 /13

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.  

9 /13

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.   

10 /13

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

11 /13

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.   

12 /13

ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.  

13 /13

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)   

