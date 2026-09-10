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ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ಈಡೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Written ByYashaswini V
Published: Sep 10, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:03 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಶನಿ ಯುತಿಯಿಂದ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
 

Samsaptaka Rajayoga Effect1/6

ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2026ರಂದು ಬುಧ ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

Samsaptaka Rajayoga Effect2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. 

Samsaptaka Rajayoga Effect3/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

Samsaptaka Rajayoga Effect4/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

Samsaptaka Rajayoga Effect5/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. 

Samsaptaka Rajayoga Effect6/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Samsaptak Rajayoga
Rajayoga
Shani Budh Yuti
Budh Gochar
Mercury Transit
ASTROLOGY
Kannada Astrology

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