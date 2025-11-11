Samyuktha second marriage: ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Samyuktha second marriage: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಟರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಗದ ಅನೇಕ ನಟರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಟಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು' ಸೀಸನ್ 4 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ.
ಸಂಯುಕ್ತಾ 2007 ರಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ ಚೆನ್ನೈ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ವರಿಸು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂಯುಕ್ತಾ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಲವ್', 'ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್' ಮತ್ತು 'ಮೈ ಡಿಯರ್ ಭೂತಂ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಉತ್ತರವು ಅವರ ಪ್ರಣಯದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಮದುವೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.
ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಯದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ "ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರ ಉತ್ತರವು ಅವರು ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಗ. ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನಿರುದ್ಧ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2012 ರಲ್ಲಿ ಆರತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅನಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.