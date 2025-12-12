English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..

Sandalwood Actor Real life: ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್‌ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಟರ ಜೀವನದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.. 
 
1 /6

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಕಾಶಗ ಸಿಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಬರೀ ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಲಕ್‌ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವು ನಟರ ಜೀವನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ..   

2 /6

ಹೌದು ಅನೇಕ ನಟರು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ.. ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.. ಅಂತಹ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತಿಥಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು..  

3 /6

ತಿಥಿ, ತರ್ಲೆ ವಿಲೇಜ್, ಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಏನ್ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೈನಸ್ ತ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಐದಾರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ನಟ ಅಭಿ ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಅವರು ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..   

4 /6

ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಅಭಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕೆರೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು ಮರ ಕುಯ್ಯತ್ತಾ ಮರ ಕಡಿದು ಸಾಗಿಸುವ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

5 /6

ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು.. ʼಸಿನಿಮಾ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ ನೈಜ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ.. ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಿನಿ.. ಈ ಶ್ರಮದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತಸವಿದೆ ಇದು ಜೀವನ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಈ ಕೆಲಸ.. ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ‌..ʼ  

6 /6

ಜೊತೆಗೆ.. ʼಸಂಸಾರದ ಜವಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಟಿಸ್ತಿನಿ ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಪಡ್ತಿನಿʼ.. ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಅಭಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೆಲವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..   

Abhishek H N Thithi movie hero Kannada actor Abhishek now labourer Thithi actor viral video Abhishek HN bullock cart video Kannada actor working as daily wage labourer Thithi film lead actor current status ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಚ್ ಎನ್ ತಿಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ತಿಥಿ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡ ನಟನ ಕಷ್ಟ ತಿಥಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಟ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರ National award winning Kannada actor struggle Abhishek HN construction worker viral Sandalwood actor in financial crisis

