  • /ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಪತ್ನಿಯ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್‌ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್‌

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಪತ್ನಿಯ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್‌ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್‌

Written ByChetana Narayan Devarmani Updated byChetana Narayan Devarmani
Published: Apr 30, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Apr 30, 2026, 07:24 AM IST

ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಂದೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಧನಂಜಯ್ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಬೇಬಿ ಬಂಒ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1/5

ತಂದೆಯಾಗುವ ಶುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಧನ್ಯತಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

2/5

ಧನ್ಯತಾ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೊಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಪತಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಸಹ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

3/5

ಧನ್ಯತಾ ಮತ್ತು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಫೋಟೊಶೂಟ್‌ ಸಖತ್‌ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರಾಗುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

4/5

ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

5/5

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಧನ್ಯತಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಾಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ, ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ!

