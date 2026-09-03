/‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಕೋಬ್ರಾ’ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Duniya Vijay Networth : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಬ್ರಾ’ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ (Sandalwood) ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ( Duniya vijay) ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರರಬಿದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಾಗರತ್ನ ಅವರ ಸಂಸಾರದ ಗಲಾಟೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು..ಈ ಸಂಬಂಧ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.ವಿಚ್ಚೇದನೆ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ನ್ಯಾ. ಡಿಕೆ ಸಿಂಗ್, ನ್ಯಾ. ಎಚ್ ಶಾಂತಿಭೂಷಣ್ ಅವರಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 2018ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೂನ್ 2024ರಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿಖರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಪತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು₹40 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹200 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಗಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹3 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ: ದುನಿಯಾ , ಸಲಗ ಮತ್ತು ಭೀಮಾದಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿನಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.