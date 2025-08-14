ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಇವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ನಟ..

guess This Sandalwood Famous Actor: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರ ಬಾಲ್ಯದ ಪೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟರೊಬ್ಬರ ಪೋಟೋವೊಂದು ಬಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುದ್ದಾದ ಬಾಲಕ ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?..
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಹಲವಾರು ನಟರಿದ್ದಾರೆ... ಅವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು.. ಉತ್ತಮ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೊಂದಿ.. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿ.. ಇಂದು ಬ್ಯುಸಿ ನಟನಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ನಾಯಕನ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್.
ಇವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಿರೀಟ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ. ನಟ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಮ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ 46 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವು ಶಿವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಅದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಶಿವ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವುಂಟಾಗಿತ್ತು.. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು..
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ಶಿವ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಜೈಲರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಧನುಷ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ್ ಅವರನ್ನು ದಳಪತಿ 69 ರಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸದ್ಯ ನಟ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಪೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..