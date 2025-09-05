English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಾನಾ..? ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..!

Chikkanna marriage: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 
ಕನ್ನಡದ ಹಾಸ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖರು. ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭಿನಯ, ಮಾತಿನ ಜಾಣ್ಮೆ, ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಸ್ಯನಟರಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ನಗೆಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವ ಇವರು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು. ಆದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.  

ಈಗ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಪಾವನಾ ಕೆ ಸಿ ಗೌಡ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ಪಾವನಾ ಮೂಲತಃ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ “Greenaura Techno Ventures” ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಈಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ ಲೈಫ್‌ಗೆ ಬೈ ಹೇಳಲಿರುವ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್‌ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೀಗ 41ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.   

ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುತ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

