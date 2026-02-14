English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ “I love you” ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್!‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ “I love you” ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್!‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Rachita ram instagram post: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 
1 /5

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

2 /5

ಅದರಂತೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಖತ್‌ ಆಕ್ಟೀವ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆಗ್ಗಾಗೆ ಪೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ..  

3 /5

ಇದೀಗ ರಚ್ಚು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ “I love you” ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ..   

4 /5

ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ ಈ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

5 /5

ಇನ್ನು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..    

Rachita ram instagram post Rachita Ram Latest News Dimple Queen Rachita Wedding Update ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮದುವೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ಮದುವೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

Next Gallery

100, 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್! ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..