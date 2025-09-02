English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ರೆಡಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿ! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಹೋಲುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಮುದ್ದು ಗೌರಿ

Shruthi Daughter Gowri: ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ರಂಭೆ, ಮೇನಕೆಯನ್ನೊಲುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಈಕೆ..
 
1 /9

Shruthi Daughter Gowri:ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

2 /9

ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರದ್ದು ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬ, ಶ್ರುತಿ ಸಹೋದರ ಶರಣ್‌, ಅವರ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವವರು, ಇದೀಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

3 /9

ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಗೌರಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಿಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮಿಲಿ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

4 /9

ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.   

5 /9

ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಆದ್ರೂ ಮಿಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಿಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

6 /9

ವೆಸ್ಟ್ರನ್‌ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಕ ಎರಡು ತರಹದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಿಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈಗಾಗಲೇ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.  

7 /9

ಸದಾ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.   

8 /9

ಗೌರಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗುಸು ಗುಸು ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಗುಲ್ಲೆದ್ದಿದೆ.  

9 /9

ಏನೇ ಇರಲಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿಯ ಎಂಟ್ರಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮಿಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.  

Shruthi daughter Shruthi daughter Gowri movie debut kannada actor sharan family background director s mahendar daughter name ಶ್ರುತಿ ಮಗಳ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಪ್ರವೇಶ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಮಗಳು ಗೌರಿ ಗೌರಿ ಮಾವ ನಟ ಶರಣ್ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟಿಯರು 2025 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತಾರೆಯರ ಮಕ್ಕಳ ಎಂಟ್ರಿ

Next Gallery

EPFO News: ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ