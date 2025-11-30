English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಮ್ಯಾ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Ramya age : 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೇಜ್‌ ಇತ್ತೋ,ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ನಿನ್ನೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ವೀನ್. ನಂತರ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾನರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಕಾಶ್‌ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ರಮ್ಯಾ ನಟಿಸಿದರು.

ಅಭಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.‌ ಹಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ  ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ರಾವ್ ನಟನೆಯ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ  ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು .ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್  ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.  

ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಒಲವು ಹರಿಸಿದರು. ಮಂಡ್ಯ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಮ್ಯಾ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.  

ಸದ್ಯ ರಮ್ಯಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.  

ನಿನ್ನೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. 43ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಕತಾರೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

