/ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಗ ಜಲಪಾತವು ಹಾಲಿನ ನೊರೆಯಂತೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಜೋಗ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ (ಆ. 13, ಗುರುವಾರ) ಜೋಗ ಜಲಪಾತವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಹಾಗೂ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೈಡ್ ಒಬ್ಬರು, ಜಲಪಾತದ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅಡಿಯಿಂದ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಈ ಜಲಪಾತದ ನಾಲಕ್ಕು ಧಾರೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ, ರಾಣಿ, ರೋರರ್, ರಾಕೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಯಾರು, ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎನ್ನುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಗೈಡ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.