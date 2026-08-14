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ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್

Written ByYashaswini V
Published: Aug 14, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:55 PM IST

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. 

Ramesh Bhat visits Jog Falls1/6

ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ನಟ ರಮೇಶ್‌ ಭಟ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಗ ಜಲಪಾತವು ಹಾಲಿನ ನೊರೆಯಂತೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಮೇಶ್‌ ಭಟ್‌ ಜೋಗ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Ramesh Bhat visits Jog Falls2/6

ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ನಟ ರಮೇಶ್‌ ಭಟ್

ಹಿರಿಯ ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ (ಆ. 13, ಗುರುವಾರ) ಜೋಗ ಜಲಪಾತವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ramesh Bhat visits Jog Falls3/6

ಹಿರಿಯ ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್

ಈ ಹಿಂದೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಹಾಗೂ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Ramesh Bhat visits Jog Falls4/6

ಸಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Ramesh Bhat visits Jog Falls5/6

ಜಲಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೈಡ್

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೈಡ್ ಒಬ್ಬರು, ಜಲಪಾತದ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅಡಿಯಿಂದ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಈ ಜಲಪಾತದ ನಾಲಕ್ಕು ಧಾರೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ, ರಾಣಿ, ರೋರರ್, ರಾಕೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಯಾರು, ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎನ್ನುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 

Ramesh Bhat visits Jog Falls6/6

ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ರಮೇಶ್‌ ಭಟ್

ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೇಕಪ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಗೈಡ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. 

TAGS:
Jog Falls
Actor Ramesh Bhat
Ramesh Bhat
Sandalwood

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