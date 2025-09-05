ಅಂತೂ ಇಂತೂ... ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ 2ನೇ ಮದುವೆ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಮೂಗುತಿ ಚೆಲುವೆ.. ಹುಡುಗ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

Sania Mirza marriage rumors: 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾನಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾನಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿ ಈಗ ನಾನೊಂದು ತೀರಾ ನೀನೊಂದು ತೀರಾ ಎಂಬಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದ ಸಾನಿಯಾ, ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ವದಂತಿ ನಿಜ ಎಂಬಂತೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಯೆಬ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಾನಿಯಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆಲುಗು ನಟನ ಜೊತೆಗ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ವದಂತಿ ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.
ಸಾನಿಯಾ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಉಮೈರ್ ಜಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಜೊತೆಗೂ ತಳುಕು ಹಾಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಷ್ಟೇ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ನೋಡುವ ಮಿರ್ಜಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಅವರು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನೇಕರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟ ನಬೀಲ್ ಜಾಫರ್ ಎಂಬವರು ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ವಿಚ್ಛೇದನ ಎಂದರೆ ಜೀವನ ನಿಂತುಹೋಯಿತು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನಂತರ ಯಾರ ಜೀವನವೂ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಬಾರದು. ಸಾನಿಯಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಶೋಯೆಬ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ ನಟ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.