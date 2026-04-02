ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಿಸಿಕೊಂಡ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್..‌ ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಸಂಜೀವ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕ್ಲಾಸ್!‌

Sanjeev Goenka takes class from Rishabh Pant: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊದಲ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲಕ್ನೋವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಅಗಿ 142 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಡಿಬಂತು.
ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಡಕೌಟ್ ಅದರೂ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಅಜೇಯ 70 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅಜೇಯ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು, ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ, ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಂತ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ತವರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿರುವುದು ಮಾಲೀಕರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಮಾದರಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಪ, ತಾಪ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿವೆ.
ಮಾಲೀಕರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.