Sanju Samson and Charulatha Remesh cute love story: ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೇರಳದ ಹುಡುಗನ ಕ್ಯೂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಕೇರಳದ ತಿರುವಂತನಪುರಂ ಪುಲ್ಲವಿಲ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಸಂಜು ಅವರ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತಿರುವಂತನಪುರಂನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ ಇವಾನಿಯೋಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದರು.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾರುಲತಾ ರಮೇಶ್ (Charulatha Remesh) ಆರ್ಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಂಜು ಸೇರಿದ್ದ ಮಾರ್ ಇವಾನಿಯೋಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಮಾರ್ ಇವಾನಿಯೋಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಚಾರುಲತಾ ರಮೇಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೂ ಸಂಜು, ಚಾರುಲತಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ.
ಮನಸಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಂಜು, ಚಾರುಲತಾನ ನೋಡಿದಾಗ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಚಾರುಲತಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಲವ್ ಆಗಿರೋದು ಮದುವೆವರೆಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.
ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಮಾರ್ ಇವಾನಿಯೋಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿ, 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಕೊವಲಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಳ, ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಚಾರುಲತಾ ಸದ್ಯ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 8ನ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಜು 97 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಗೆಂಡ್ ಜತೆಗಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ನೆರವಾದರು.