Sanju Samson Century: ಯೆಲ್ಲೋ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದರೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊನೆ ಎಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಧೋನಿ ಇದ್ದರೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಸಮೀಪವೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 115 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಥಾಲಾ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದುವರೆಗೂ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಫಲತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳ ಒಳಗಡೆಯೇ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು 115 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 212 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು.