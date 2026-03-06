ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶತಕದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್..!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಜೇಯ 97 ರನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ರನ್ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಶತಕದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು.ಇದು 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ.ಇದು ಅವರ ಟಿ 20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಐದನೇ ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಆಗಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಈಗ 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 232 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯು 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 77.33 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ 201.73 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.16 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.