Sanju Samson did not get Orange Cap: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದರೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ಜನರು ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು. ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೇರಳದ ಹುಡುಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 200 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.
ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತರು. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ನು ಅಭಯವನ್ನು ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ಮಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು, ಅಜೇಯ 115 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 101 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 58.60 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ, 178.66 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 293 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಕಳೆ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 293 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮೋಘವಾದ ಶತಕಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಸದ್ಯ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು 30 ರನ್ಗಳಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 68 ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಜೇಯ 135 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸದ್ಯ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 323 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ 25 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 27 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತರುತ್ತದೆ.
ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳಿ ಇದ್ದರೂ ಇದರ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರು ಏಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 320 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.