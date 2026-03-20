ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅವರಷ್ಟೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು.. ಆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

2019ರಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. 

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಅವರು, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಓಪನರ್‌ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರಂತೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂದರೆ, ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- XI ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಅವರು, ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ 6 ನಿಕಟ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.       

ನಾಯಕನಾಗಿ ಒಟ್ಟು 40 ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಐಪಿಎಲ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಥವಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪರಾಗ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.   

