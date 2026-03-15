ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

Sanju Samson jokes that Abhishek Sharma: ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಲಸ್ (jealous) ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹತ್ವದ T20 ವರ್ಲ್ಡಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಓಪನರ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧ್ವಂಸಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಮನಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಈ ರೀತಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ ಮೊದಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಭಿಷೇಕ್..ಅಭಿಷೇಕ್.. ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಜನರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದ್. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾಯ್ ಬೇಗನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಾಡಿದರು.
ಮಹತ್ವದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೂಪರ್- 8, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಸಂಜು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ 97, 89, 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 321 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.