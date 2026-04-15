ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ vs ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಯಾರು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ!

Sanju Samson and Keerthy Suresh: ಭಾರತ ತಂಡದ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಕೇರಳದವರು. ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದವರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜು ಮತ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು, ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇರಳದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 19.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ 18.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ರಂತಹ ಅನೇಕರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 6ರಲ್ಲಿ ಸಂಜು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಂಜು 19.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿಟ್ಟರೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 16.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ 15.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿಂದ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಭಾರತ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಔಟಾಗದೆ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 89 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರೆಸಿ 89 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 255 ರನ್ಗಳಿಸಿ 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತು.
ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರು.