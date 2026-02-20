English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಿ.. ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು!

ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಓಮನ್‌ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಓಪನರ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. 

Abhishek Sharma vs Sanju Samson: ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಓಮನ್‌ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಓಪನರ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. 
 
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎನಿಂದ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಸಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಇಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೂಪರ್ 8ನಲ್ಲಿವೆ.   

ಸೂಪರ್ 8 ಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು G1 ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಗಳು ಸೇರಿವೆ. G2 ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೀಮ್‌ಗಳಿವೆ.   

G1 ಹಾಗೂ G2 ಗ್ರೂಪ್‌ನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುವ ಅಗ್ರ 2 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿವೆ. G1 ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆವರೀಟ್‌ ತಂಡ ಎನಿಸಿದರೆ, G2 ಗ್ರೂಪ್‌ನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಫೆವರೀಟ್‌ ಆಗಿದೆ.      

ಇದು ಈಗಿರುವಾಗ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.   

ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲದ ಕೇವಲ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಂಜುಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಡಬೇಕಿದೆ.   

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಇಬರೂ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳಾದರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ನೀಡಲು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

