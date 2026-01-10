ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಒಪನ್‌, ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಲಿದೆ

Sankranti Lucky zodiac signs: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಯಣದ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಯಾಣವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 12ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟುವುದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳು ತೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ...
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)