Sara Tendulkar Photo Fact Check: ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೆರ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್: ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಾರಾ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾರಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾರಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಾರಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೆರ್ಕರ್. ಅವರು ಕೂಡ ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದ. ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಗೋವಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಸಾರಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೆರ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅವರ ಹೊಸ ಗೆಳೆಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗಳು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕೆಲವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು, ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಂದು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಸಾರಾ ಅವರ ಅಂತಹ ಫೋಟೋಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.