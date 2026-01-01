ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕ್‌..ಬಿಯರ್‌ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ

Sara tendulkar beer bottle :ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಜೋಶಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಹೇಗಿತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ...
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡಿರೊ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೌದು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗೋವಾದ ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ..
ಯಾಕಂದರೆ..ಈ ಹಿಂದೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಸಾರಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಾಲಿ ಮೂಡಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಾದ ಕಡೆ ಟ್ರಿಪ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಜೋರಾ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..