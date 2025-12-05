English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ.. ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!‌

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ.. ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!‌

Sara Tendulkar photos: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದೇಸಿ ಲುಕ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸಾರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮದುವೆ ಪೋಟೋಗಳು..    

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಸಾರಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯೇ. ಸಾರಾ ನಟಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.   

ಸಾರಾ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಅರ್ಜುನ್ ಗಿಂತ 2 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾದ ಸಾರಾ, 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂಟಿ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

ಸಾರಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮದುವೆಗೆ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.. ಅವರ ದೇಸಿ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.   

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸಾರಾ ಸುಂದರವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಘಾಗ್ರಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ದುಪಟ್ಟಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಸಿ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.   

ಸಾರಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ', 'ದೇಸಿ ಬಾರ್ಬಿ' ಮತ್ತು 'ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.   

