ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ... ಈಗ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ 17 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ! ನೀವೂ ಸಹ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರು ಭಾರೀ ಜಿಮ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವಲಂಬಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 6 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 37.10 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 371 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರ ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಂತಕಥೆ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೂಕದ 17 ಕೆಜಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ನಾರಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ಸುಟ್ಟ ಮೀನು, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆವಕಾಡೊದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಮಿಕ್ಕಿ ಮೆಹ್ತಾ, ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನೀವು ಜಿಮ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ, ಆಹಾರವು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕೇವಲ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ವೇಗದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜು, ನಿಧಾನ ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬ್ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಡಾ. ಮೆಹ್ತಾ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆಯ ಶೇಕಡಾ 45 ರಿಂದ 65 ರಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಆಹಾರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100-150 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಜ್ರಾ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಖಿಚಡಿ, ಸೂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಊಟ, ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಲಘುವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಒಂದು ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬದಲಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕಠಿಣ ದಿನಚರಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಲಯಬದ್ಧ, ಸುಲಭ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬ್ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.