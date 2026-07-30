Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು!

ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 30, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:26 PM IST

Saturn-Venus Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ನೇಹ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಮಸಪ್ತಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶನಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

1/8

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಒಲಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

2/8

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

3/8

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವು ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

4/8

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

5/8

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

6/8

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.

7/8

ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶನಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

8/8

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

TAGS:
Saturn-Venus Yoga
August horoscope
Dhana Yoga
Raja Yoga
Saturn Aspect
Venus
Taurus
Gemini
Virgo
Scorpio
Capricorn
Aquarius
August Astrology
Horoscope Predictions
ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಯೋಗ
ಆಗಸ್ಟ್ ರಾಶಿಫಲ
ಧನಯೋಗ
ರಾಜಯೋಗ
ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನೀವು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?.. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Why fasting in Sawan Masa is healthy33 min ago
2
Side Effects of High Protein Diet51 min ago
3
Deepika Chikhalia1 hr ago
4
West Bengal1 hr ago
5
kerala1 hr ago