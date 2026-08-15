Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್’ ಶುರು, ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!

ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್’ ಶುರು, ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 15, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:23 PM IST

ಶನಿಯ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ “ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್” ಎಂಬ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

Saturn Transit in Revati Nakshatra: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಇದೀಗ ಶನಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ 2026ರ ಮೇ 17ರಂದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರೇವತಿ 27ನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಹೀಗಾಗಿ ಶನಿಯು ಬುಧನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಚಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹಣಕಾಸು, ಉದ್ಯೋಗ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.  
 

1/5

ಶನಿಯ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ, ರಕ್ಷಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹಂತದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೇವತಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ, ವ್ಯವಹಾರ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಬಹುದು. ಶನಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಫಲಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 2026ರ ಮೇ 17ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರವರೆಗೆ ಶನಿ ರೇವತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ... 

2/5

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಈ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಇದ್ದರೂ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಒತ್ತಡದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಮುಂದೆ ಇದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

3/5

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದರೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭದ ಬದಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂವಹನ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

4/5

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬುಧನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬುಧನ ಸಂಬಂಧ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಬರವಣಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

5/5

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

TAGS:
shani gochar 2026
Shani Nakshatra Gochar
Saturn Transit 2026
Saturn Transit in Revati Nakshatra
Shani Gochar Kannada
Saturn Transit in Revati Nakshatra 2026
Shani Gochar 2026 in Revati
Shani Gochar effects
Saturn Transit Remedies
ಶನಿ ಗೋಚರ 2026
ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ಶನಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶ
ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಫಲ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ರಾಶಿಫಲ 2026
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
Saturn Revati Nakshatra
Saturn Transit In Revati Nakshatra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೊಸ ವಿಧೇಯಕದಿಂದ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏಕೆ ಭೀತಿ? ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
2
3
4
5