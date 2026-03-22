ಶನಿ-ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ-ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು!!

Saturn-Mars conjunction: ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಇತರ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತನ್ನ ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬ ಸಮಯ ಆನಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಎಂಬ ಎರಡು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಕೆಲವು ಜನರು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)