ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು

Shani Rahu Ketu 2026 Effect: ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ವಾರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ೨೦೨೫ರ ವರ್ಷವು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯಲ್ಲ: 2026ರಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರದಿಂದ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ವರ್ಷ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಪ, ಆತುರ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಂತರ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಈ ವರ್ಷ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ: 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು, ಶನಿ, ಮಂಗಳ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅನೇಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗುರು ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೩, ೨೦೨೬ರಂದು ಮಂಗಳ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಾಹು-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನ (ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ) ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಸಂಯೋಗವು ಸಂಘರ್ಷ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ; ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)