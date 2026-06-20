Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿದೆಸೆ, ಕಷ್ಟಕೊಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿದೆಸೆ, ಕಷ್ಟಕೊಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ

Written ByYashaswini V
Published: Jun 20, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:23 AM IST

Shani Vakri: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. 

Saturn Retrograde 2026 Effect: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ನೀಡುವ ಕರ್ಮಫಲದಾತ, ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.

Saturn Retrograde Effect1/6

ಶನಿ ವಕ್ರಿ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಜುಲೈ 27, 2026ರಂದು ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 11, 2026ರವರೆಗೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವರ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 

Saturn Retrograde Effect2/6

ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಭಾವ

ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಶನಿ ವಕ್ರ ನಡೆ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ವಕ್ರ ನಡೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕರ್ಮಫಲದಾತನಿಂದಲೇ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಅವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

Saturn Retrograde Effect3/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹು ದಿನಗಳ ಆಸೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

Saturn Retrograde Effect4/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರದ ಫಲವಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕೊಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿದೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ದಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಶನಿ ದೆಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ.

Saturn Retrograde Effect5/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಶನಿಯ ವಕ್ರ ನಡೆಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಶನಿ ದೆಸೆ ಪ್ರಭಾದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Saturn Retrograde Effect6/6

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಜನರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

TAGS:
Saturn Retrograde
Shani dese
Shani Vakri
Shani Mahadasha
ASTROLOGY
Lucky Zodiac Signs
Saturn Transit effect
Shani Gochar Effect

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 20-06-2026: ಶನಿವಾರ ವಜ್ರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆದಾಯ
Dina Bhavishya12 min ago
2
Haveri Rain Deficit5:59 PM IST
3
FIFA World Cup 2026Jun 19
4
Raj Gandhi organ donationJun 19
5
India Yoga Economy 2026Jun 19