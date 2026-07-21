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ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಭ... ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ, ಧನಕ ಕನಕದ ಸುರಿಮಳೆ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 21, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:33 AM IST

Shani Vakri Effects: ಶನಿಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ, ಜುಲೈ 26 ರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Shani Vakri1/6

ಶನಿ ವಕ್ರಿ

Saturn Retrograde 2026 Effect On Zodiac: ಶನಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಜುಲೈ 26 ಮತ್ತು 27 ರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ 1:25 ಕ್ಕೆ ಶನಿಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶನಿ ವಕ್ರನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಶನಿ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ.

Taurus 2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ :

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯಾಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Pisces 3/6

ಮೀನ ರಾಶಿ :

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೆಸಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶನಿ ವಕ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೊಂಚ ಬಿಡುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎರಡೂ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಲಾಭ ತರಲಿದೆ. 

Libra 4/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ :

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಮಟ್ಟವು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Capricorn 5/6

ಮಕರ ರಾಶಿ :

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. 

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Note ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.

TAGS:
Shani Vakri
Saturn Retrograde
Shani Gochar effects
Saturn Transit 2026

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