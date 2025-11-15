ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ

2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Saturn Retrograde: ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಶನಿಯು ಯಾವ ರಾಶಿಚಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಂತಹ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಬಹಳ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ ಇದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು 2026ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)