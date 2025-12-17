76 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶನಿದೇವ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ

Saturn Transit 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ನೀತಿವಂತ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 76 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶನಿದೇವರು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಶೂನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶನಿಯು 0° ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮುಂದಿನ 76 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶನಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆರನೇ ಮನೆಯನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಯಕೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮನೆ ತನ್ನದೇಯಾದ ಸ್ಥಳ. ಶನಿಯ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒತ್ತಡವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)