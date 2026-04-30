Shani Gochar in Revathi nakshatra : ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಮೇ 17 ರಿಂದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Shani Gochar : ಶನಿಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಬಹುದಿನದ ಕನಸೊಂದು ಈಗ ನನಸಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಗೋಚಾರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಳಗಳೆಲ್ಲ ತೀರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಪರಿಣಿತರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.