ಶನಿ ಸಂಚಾರ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ರಾಜಯೋಗ, ಕಡು ಬಡವನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ.. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇನ್ನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ!

Written ByChetana Narayan Devarmani Updated byChetana Narayan Devarmani
Published: Apr 30, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Apr 30, 2026, 07:15 AM IST

Shani Gochar in Revathi nakshatra : ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಮೇ 17 ರಿಂದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 

Shani Gochar Effect1/5

Shani Gochar : ಶನಿಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ  ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. 

Taurus  2/5

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಬಹುದಿನದ ಕನಸೊಂದು ಈಗ ನನಸಾಗಬಹುದು. 

Gemini  3/5

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಗೋಚಾರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. 

Pisces 4/5

ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಳಗಳೆಲ್ಲ ತೀರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

5/5

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಪರಿಣಿತರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. 

Shani Transit
Shanideva
Strong Shani
Shani Dese effect
Shani Gochara
Shani Gochara effect

