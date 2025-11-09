English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಶನಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಸುಖದ ಸುಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ..

ಶನಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಸುಖದ ಸುಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ..

saturn transit effect: ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 
1 /5

ಈ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 3 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..   

2 /5

ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.  

3 /5

ಮಕರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.  

4 /5

ತುಲಾ: ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.    

5 /5

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.  

Shani Gochar ಶನಿ ಸಂಚಾರ 2025 ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿ 2025 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಶನಿ ನೇರ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಶನಿ ಗೋಚಾರ ಫಲ 2025 saturn direct 2025 effects

Next Gallery

65 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 28 ರ ಲುಕ್‌, ಶಿವ ಶಿವ ಅಂತ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಫಿಟ್‌! ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ