ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ

Saturn transit in Pisces: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ತನ್ನ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಹಣವು ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

