ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ

Shani Gochar 2025: ಶನಿದೇವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುರು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಕೂಡ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯು ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ದೇವಗುರು ಗುರು ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿಯು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ 3 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂತೋಷದ ದ್ವಾರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಯವು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)