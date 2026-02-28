ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶುಕ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ?
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಲಸಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಶುಕ್ರ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆರನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ತೀರ್ಪುಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)